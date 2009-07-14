Минфин: Выплаты по вкладам Сбербанка начнутся до конца июля

Выплаты по обесцененным вкладам советского Сбербанка должны начаться до конца текущего месяца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

В ведомстве пока не называют точную дату поступления средств на счет «Ощадбанка», однако уверяют, что это произойдет до конца июля. Ранее сообщалось, что выплаты должны начаться с июня 2009 г.

В пресс-службе «Ощадбанка» сообщают, что средства на счет банка для начала выплат пока не поступали, однако причины задержки средств не называют. Сегодня банк полностью готов для начала выплат по обесцененным вклада советского Сбербанка.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров от 20 мая т.г. №481, из Госбюджета выделяются 250 млн. грн. для выплаты в 2009 г. гражданам Украины компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных до 2 января 1992 г. в учреждения Сбербанка СССР. Выплаты будут проведены до 25 декабря 2009 года.