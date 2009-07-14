Банки РФ могут получить право закрывать подозрительные счета

Депутат-единоросс Константин Шипунов предлагает предоставить российским банкам в одностороннем порядке, без решения суда отказываться от исполнения договора банковского счета с физическим или юридическим лицом, если есть подозрения в легализации или отмывании средств.

Поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Часть вторую Гражданского кодекса России парламентарий внес в Госдуму во вторник.

Законопроект, в частности, предоставляет кредитным организациям право в одностороннем порядке и без применения судебной процедуры отказываться от исполнения договора банковского счета, если есть "обоснованные подозрения в отношении банковской операции", которая могла быть совершена "в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", поясняет РИА "Новости".

При этом уточняется, что клиент получит письменное уведомление. Остаток средств на банковском счете либо выдается клиенту, либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после распоряжения клиента. В соответствии с действующим законодательством банк может расторгать счет без суда при отсутствии средств на счете в течение двух лет.