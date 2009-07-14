Официальный курс НБУ на 15 июля

Доллар поднимается

Официальный курс НБУ на 15 июля: 100 USD – 762.6400 грн.; 100 EUR – 1067.0096 грн.; 10 RUR – 2.3461 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 15 июля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 762.6400 (на 14 июля – 762.4400) 100 EUR – 1067.0096 (на 14 июля – 1065.5099 ) 10 RUR – 2.3461 (на 14 июля – 2.3063)

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