Китай увеличил золотовалютные запасы до 2,13 трлн. долл.

Объем золотовалютных запасов Китайской Народной Республики по итогам полугодия текущего года превысил 2,13 трлн. долл. США. Такие данные в среду обнародовал Народный банк Китая, сообщает РИА Новости.

С июня 2008 года их размер вырос на 17,8%. Только за первый квартал 2009 года размер валютных запасов КНР вырос на 7,7 млрд. долл. Однако это на 146 млрд. долл. ниже показателей соответствующего периода 2008 года.

Китай занимает первое место в мире по размерам валютных резервов. За ним следуют Япония и Россия.