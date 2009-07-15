Межбанк: доллар растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,69/7,73 грн./долл., цены на российскую валюту составили 0,2390/0,2420 грн./рубль, котировки по евро-гривне повысились – 10,80/10,86 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,4049/1,4051 долл./евро (вторник – 1,3978/1,3980 долл./евро).

Во вторник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня по курсу 7,62/7,64 грн./долл.