Astrum: потребительский рынок адаптировался к условиям кризиса

Потребительский рынок в Украине адаптировался к условиям экономического кризиса, поэтому ситуация в розничной торговле перестала ухудшаться.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его прогнозам, «к концу этого года темпы сокращения должны незначительно снизиться, однако украинский потребительский рынок должен восстановить устойчивость только к концу 2010 года». В то же время показатели за второй квартал 2009 года означают, что бытовое потребление еще больше снизит ВВП, чем в первом квартале, когда оно сократилось на 11,6%, отметил экономист.

Как считает А.БЛИНОВ, статистические данные также указывают на некоторые изменения в данном секторе. Он напомнил, что рассчитываемый Госкомстатом «широкий» оценочный индикатор розничной торговли, включающий показатели деятельности рынков и частных предпринимателей, снизился лишь на 15,2% в первом квартале. «Хотя эта оценка весьма приблизительна, она отражает структурные тенденции в розничной торговле», - полагает эксперт.

Он отметил, что сильнее всех пострадали супермаркеты, и в первую очередь те, которые специализируются на торговле электроникой и бытовой техникой. В то же время уличные продовольственные рынки не ощутили столь резкого оттока покупателей, добавил экономист.

Как сообщал УНИАН, объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-июне 2009 года уменьшился на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 103 млрд. 884,7 млн. грн.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-июня т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 года зафиксировано во всех областях Украины. При этом наибольшее снижение отмечено в Хмельницкой – 25,5%, до 1 млрд. 981 млн. грн., Днепропетровской – 24,7%, до 9 млрд. 040,1 млн. грн., Волынской – 24,3%, до 1 млрд. 727,1 млн. грн. и Донецкой областях – 23,6%, до 9 млрд. 287,5 млн. грн.