В России немного замедлилась инфляция

Рост потребительских цен в России во вторую неделю июля несколько замедлился и составил 0,1% против 0,2% на предыдущей неделе, с начала месяца инфляция составила 0,3%, с начала года - 7,7%, сообщают РИА Новости со ссылкой на Росстат.

За период с 7 по 13 июля 2009 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала месяца - 100,3%, с начала года - 107,7%", - говорится в сообщении. Среднесуточный прирост цен в первой половине июля составляет 0,025%, что выше, чем было в июне (0,020%) и в июле прошлого года (0,016%). Для сравнения: годом ранее инфляция на аналогичную дату составляла с начала года 9,1%. В целом за 2008 год потребительские цены выросли на 13,3%.

В этом году власти ожидают, что инфляция будет на уровне 12,0-12,5%. По данным Росстата, за предыдущую неделю в РФ подорожалит яйца, куры, овощи и бензин, подешевели - масло, сыр, крупы и молоко. Цены на автомобильный бензин в России продолжают расти и за неделю увеличились на 1,7%, на дизельное топливо - на 0,2%.