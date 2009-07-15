"Тройка Диалог": Вторая волна кризиса отразится только на банках

Вторая волна кризиса в России, вызванная ростом "плохих"долгов и, соответственно, снижением капиталов банковской системы, неизбежна, но на экономике и гражданах она не отразится. Такое мнение высказал журналистам в среду глава управляющей компании "Тройка Диалог" Павел Теплухин, передает РИА Новости. "Она (волна - ред.) отразится существенным образом на банковской сфере и людях, с ней связанных", - сказал Теплухин.

Он пояснил, что волна будет вызвана массовым непогашением кредитов и необходимостью банкам резко увеличить объемы резервирования по этим ссудам, что снизит размеры их капиталов. По словам Теплухина, большинство кредитов в России (до 90%) выдано сроком на год, поэтому в сентябре-ноябре этот период закончится и банки будут вынуждены массово списать эти средства. Отвечая на вопрос об объеме просроченной задолженности, Теплухин сказал, что "правды мы не знаем, это гадание, каждый считает нужным сделать свой прогноз". Он сказал, что было бы целесообразным признать, что непроблемные кредиты являются исключением.

Как заявил глава управляющей компании, власти должны осуществить снижение расходов бюджета, а также рассмотреть возможность приватизации неэффективно управляемого госимущества и ряд других мер, направленных на снижение расходов. "Единственный способ - это сбалансированность бюджета, об этом говорил президент (Дмитрий Медведев - ред.) в Бюджетном послании", - сказал он. Поскольку доходы бюджета снижаются на 30-40%, следовательно, надо и расходы снизить на столько же. Причем, как инвестиционные, так и социальные, полагает Теплухин. "Первый политик, который об этом скажет, будет политическим камикадзе, - считает глава УК "Тройка Диалог". - Надо снижать зарплату, закрывать стройки, сокращать добычу угля за Полярным кругом, поскольку там она никогда не будет эффективной".

Теплухин сказал, что России необходимо отвязаться от нефтяной зависимости, иначе она никогда не сможет самостоятельно управлять валютными рисками. "Рубль находится в наркотической зависимости от цены нефти... Цены на нефть пока никто предсказывать не научился", - пояснил он. По словам Теплухина, когда нефть стоила порядка 60 долларов за баррель (2003-2004 годы), страна нормально развивалась.

Отвечая на вопрос о том, насколько введенный властями механизм госгарантий способен оживить кредитование экономики, глава "Тройки Диалог"сказал, что надо понимать, что это расходы бюджета и они будут иметь соответствующие инфляционные последствия в целом для России. "Для конкретных предприятий это передышка, для банков - это лучше, чем не получить ничего, лучше, чем ноль, но все равно нужны ликвидные залоги на оставшиеся 50% (которые не покрываются госгарантией по промпредприятиям - ред.)", - пояснил Теплухин. Государство ассигнует на госгарантии в 2009 году 300 миллиардов рублей. Как сказал Теплухин, раньше ликвидным залогом могла считаться земля, а сейчас и ее, и оборудование предприятий продать невозможно. "Спрос на них отсутствует, следовательно, в России резко уменьшился объем залогов... Банки стали разборчивее", - добавил он.