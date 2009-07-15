Сегодня Минфин разместил ОВГЗ на сумму 22 млн. грн.

Сегодня Министерство финансов Украины разместило 30 тыс. облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 22 млн. 38,4 тыс. грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

По данным Минфина, уровень доходности облигаций составил 27,5% годовых, срок погашения – 21 июля 2010 г.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.