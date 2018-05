Корсчета «Финансы и Кредит» блокируются из-за тяжбы с Cargill

Корреспондентские счета банка «Финансы и Кредит» блокируются, согласно процедуре, из-за судебных разбирательств с компанией Cargill. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник управления по связям с общественностью банка «Финансы и Кредит» Наталья НАПАДОВСКАЯ.

«18 июня американская компания Cargill подала иск в суд штата Нью-Йорк с требованием заблокировать корсчета банка «Финансы и Кредит». Согласно судебной практике, в тот же день, без уведомления банка, временно были заблокированы счета, до вынесения решения по существу. 1 июля суд штата Нью-Йорк отказал компании Cargill в удовлетворении ее иска из-за не достаточно веских аргументов, после чего они (Cargill – УНИАН) подали апелляцию в апелляционный суд, и 10 июля они направили дело на пересмотр», - сообщила Н.НАПАДОВСКАЯ.

По ее словам, счета банка будут блокироваться до тех пор, пока идут судебные разбирательства, так как это предусмотрено судебной процедурой.

«Все время, пока будут идти разбирательства, счета будут заблокированы» - отметила Н.НАПАДОВСКАЯ.

Как сообщалось, Нью-Йоркский суд заблокировал корсчета банка «Финансы и Кредит» в американских банках American Express Bank, Citibank, The Bank of New York Mellon и Deutsche Bank Trust Company Americas, а также некоторых других финучреждениях США.

Причиной ареста счетов называют невыполнение в срок и в полном объеме банком «Финансы и Кредит» своих обязательства перед американской компанией Cargill.

Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля составляли 18,316 млрд. грн., обязательства – 15,840 млрд. грн., собственный капитал – 2,477 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. грн.

Банк «Финансы и Кредит» в 1-м квартале 2009 года сократил прибыль в 56 раз – до 0,224 млн. грн.

Основными акционерами банка по состоянию на 1 января 2009 года являются АТ «F&C Realty» – 46,67%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

Банк «Финансы и Кредит» входит в список банков, которые могут быть рекапитализированы при участии государства.