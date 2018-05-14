Как зарубежные банки «выбивают» долги из украинских...

Группа американских финучреждений, как пишут СМИ, по инициативе Cargill арестовала счета банка «Финансы и кредит». Действия Cargill преследуют цель заставить «Финансы и кредит» заплатить около 49 млн. долларов долга, который образовался в результате ранее непогашенного обязательства и набежавших процентов.

Ранее Cargill предпринимал подобные действия в отношении "Первого Украинского Международного Банка" (ПУМБ), когда тот не смог вовремя рассчитаться по своим ценным бумагам на сумму около 10 млн. долл. Достигнув успеха в разбирательстве с ПУМБ, Cargill явно решил и дальше внедрять подобную практику «выбивания» долга из украинских банков. Тогда ПУМБ и Cargill заключили мировое соглашение. «Первый украинский международный банк» и компания Cargill Financial Services International, Inc. пришли к урегулированию своего недавнего юридического спора в судах Нью-Йорка. В рамках мирового соглашения ПУМБ согласился выполнить без отсрочек все свои непогашенные обязательства перед CFSI, а компания CFSI согласилась прекратить судебный спор с ПУМБ», - отмечалось в совместном заявлении.

Теперь банку «Финансы и кредит» тоже придется искать компромисс, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

Нельзя сказать, что блокирование счетов в американских банках погубит «Финансы и кредит», но создать проблемы может большие. Фактически на сегодня сам банк стал неинтересным для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, и хотя он имеет корсчета во многих финучреждениях и может осуществлять валютные операции, минуя американские банки, клиенты явно будут настороже и постараются не пользоваться его услугами.

Могут возникнуть проблемы и по обслуживанию зарубежных аффилированных компаний группы «Финансы и кредит». Многие зарубежные клиенты будут предъявлять к компаниям группы дополнительные требования относительно гарантии, что их платежи не будут заблокированы, и они смогут без проблем осуществлять расчеты.

Но нынешняя ситуация приведет не только к материальному ущербу, банк «Финансы и кредит» пострадает еще и морально. В условиях кризиса клиенты находятся в очень взвинченном состоянии, поэтому даже небольшая отрицательная информация может повлиять на их желание работать с тем или иным банком.

В банке «Финансы и Кредит» прокомментировали ситуацию. «18 июня американская компания Cargill подала иск в суд штата Нью-Йорк с требованием заблокировать коррсчета банка «Финансы и Кредит». В тот же день без уведомления банка временно были заблокированы его счета до вынесения решения по существу, согласно существующей процедуре. 1 июля суд штата Нью-Йорк отказал компании Cargill в удовлетворении иска из-за недостаточно веских аргументов, после чего Cargill подал апелляцию. 10 июля дело было направлено на пересмотр. Но все время, пока будут идти разбирательства, счета будут заблокированы», - сообщила начальник управления по связям с общественностью банка «Финансы и Кредит» Наталья Нападовская.

Сложно оценить, является ли для банка сумма в 49 млн. долларов (по официальному курсу эквивалентна порядка 373 млн. грн.) критической, если учесть, что его активы по итогам первого квартала составляли более 18 млрд. грн. Скорее всего, банк «Финансы и кредит» найдет средства для погашения долга, или попытается договориться с кредиторами. И при этом нужно учесть, что банк «Финансы и кредит» смог избежать рекапитализации, найдя другие способы выхода из кризиса.

Но при этом возникает другая проблема. Не окажется ли пример Cargill стимулом для других кредиторов украинских банков и компаний вступать в жесткий конфликт, а не соглашаться на реструктуризацию долга. До конца года нашим финучреждениям и бизнесу в целом надо вернуть нерезидентам около 16 млрд. долл., именно банкам - около 5 млдр. долл. Часть этой суммы приходится на материнские структуры и здесь проблем не будет, но часть ложится на рыночные компании, которые могут захотеть по примеру Cargill востребовать долг. Реструктуризация задолженности всегда сложный и тяжелый процесс, так как он предполагает потерю дохода и не всегда находит понимание со стороны кредиторов. Очень не просто договариваться с американскими и российскими инвесторами, они самые непреклонные и очень плохо идут на компромисс. Поэтому ситуация вокруг банка «Финансы и кредит» может усложнить процесс реструктуризации долга для многих украинских компаний и банков, которые сейчас работают с нерезидентами в этом направлении…

Николай Господарец (для УНИАН)