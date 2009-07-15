Официальный курс НБУ на 16 июля

Доллар и евро растут

Официальный курс НБУ на 16 июля: 100 USD – 763.1100 грн.; 100 EUR – 1075.1457 грн.; 10 RUR – 2.3812 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 16 июля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 763.1100 (на 15 июля – 762.6400) 100 EUR – 1075.1457 (на 15 июля – 1067.0096) 10 RUR – 2.3812 (на 15 июля – 2.3461)

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