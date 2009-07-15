В Полтавской области 25 миллионеров

Полтава. 15 июля. УНИАН. В Полтавской области Государственная налоговая администрация по итогам кампании по декларированию доходов за 2008 год зарегистрировала 25 жителей с доходами в сумме 1 млн. гривень и более.

Об этом говорится в сообщении ГНА в Полтавской области.

«Полученные доходы в размере, которые превышают 1 млн. грн., задекларировали 25 граждан. По результатам проведенных расчетов от граждан, которые задекларировали полученные доходы в 2008 году, в бюджет уже поступило 21,4 млн. грн., что больше, чем за соответствующий период в прошлом году на 8,3 млн. грн», - сказано в сообщении ГНА.

Наибольшее количество миллионеров проживает в Полтаве и Кременчуге.

По официальным данным, в 2009 году задекларировали свои доходы 17 795 граждан, что на 1 944 чел. или на 12,3% больше, чем за соответствующий период 2008 года.