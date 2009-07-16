Власти Британии выдвигают Блэра на пост президента ЕС

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр будет официально выдвинут в качестве кандидата на пост президента ЕС, если Лиссабонские соглашения будут ратифицированы всеми членами блока. Об этом накануне сообщила британский госминистр по делам Европы Гленис Киннок.

Британское правительство поддерживает кандидатуру Блэра на пост президента Совета /правительств стран ЕС/", - заявила Г.Киннок на брифинге в Страсбурге. По ее словам, у Т.Блэра есть "сила характера" и "статус", который позволит ему отлично справиться с этой работой.

Вместе с тем официальный представитель Т.Блэра уже после заявления госминистра дал понять, что пока говорить о каких-либо кандидатурах бессмысленно, поскольку поста президента ЕС на данный момент не существует. Ответ на этот вопрос будет дан в предстоящем октябре, когда в Ирландии пройдет второй по счету общенациональный референдум по вопросу об одобрении населением этой страны Лиссабонских соглашений, передает ПРАЙМ-ТАСС.