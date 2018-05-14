Возврат депозитов: не всем и не сразу...

Сегодня можно говорить о том, что процесс рекапитализации проблемных банков от стадии обещаний, наконец-то, перешел в стадию конкретных решений. Так, Министерство финансов выпустило облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн., зачислив их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев» - финучреждений, которые одновременно со своими клиентами выступили в роли подопытных кроликов, на которых испытывают новый для Украины препарат по борьбе с «банковской мигренью». И все же напрашивается вопрос, позволит ли выделенный государством объем средств начать выплату депозитов клиентам проблемных банков?...

Если верить заявлениям временных администраторов «свежерекапитализированных» финучреждений, то с вливанием ресурсов удастся наладить нормальный режим работы этих банков и в скором времени приступить к выплате депозитов. Но при этом возврат депозитов будет доступен не сразу и не всем.

По словам временного администратора «Родовид Банка» Сергея Щербины, в банке разрабатывают «программу возврата вкладов, исходя из потребностей клиентов», т.е. сначала деньги реально получат только пенсионеры с вкладами до 10 тыс. грн., а остальные вкладчики - лишь проценты.

В «Укргазбанке» заявляют, что уже с 10 июля клиенты могут забрать свои депозиты.

В банке «Киев» ситуация несколько сложнее: с августа, после окончания моратория, банк планирует начать выплату процентов по всем вкладам и, возможно, возврат депозитов клиентам старше 70 лет.

Похоже, что рекапитализированные «Родовид» и «Киев» пойдут по пути банка Надра, который первым предложил программу поэтапной выдачи депозитов и начал возврат денег пенсионерам и социально незащищенным слоям населения. Позже банком была предложена схема выплаты вкладов всем категориям клиентов с суммами до 500 тысяч грн.

Напомним, банк пока не получил добро государства на рекапитализацию и выплачивает депозиты самостоятельно.

Логику в поэтапной выдаче депозитов усматривают и эксперты. «По всей вероятности, на первых этапах будут проводиться выборочные выплаты вкладчикам, которые остро нуждаются в средствах. Кроме того, возможно, банки будут учитывать размер депозита и индивидуально подходить к возврату вкладов, - отметила Мария Майборода, старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital. - Мы считаем, что на начальных этапах это будут выборочные выплаты. Речь идет о том, что это будет постепенный процесс».

А вот Владислав Криклий, инвестиционный банкир Astrum Investment Management уверен, что банки будут использовать реестр вкладов и, в первую очередь, погашать депозиты, по которым у банка наибольшая просрочка.

«По нашему мнению, выплата депозитов будет проходить согласно реестру вкладов, то есть, банк начнет с вкладов с наибольшей просрочкой в части погашения, и далее будет погашать вклады по нарастающему порядку, соответственно, начиная с просроченных вкладов и, заканчивая вкладами, которые хотят забрать досрочно», - отмечает инвестиционный банкир Astrum Investment Management Владислав Криклий.

Уже очевидно, что рекапитализируемые банки, получив дополнительный ресурс, не смогут направить его целиком на выплату депозитов. Скорее всего, они будут предлагать клиентам пролонгацию депозитов и более привлекательные условия вкладов. Такая политика финучреждений кажется абсолютно логичной, ведь одномоментная выплата депозитов за счет государственных средств практически полностью перечеркнет возможность банка выйти из кризиса, так как лишит источника фондирования для дальнейшего развития…

«Вопрос, насколько быстро и в полном объеме будут возвращаться депозиты, это вопрос о том, как быстро банки получат необходимый для этого ресурс. Минфин и НБУ заявили о том, что выкуп ОВГЗ произойдет в течение месяца, но мы думаем, что процесс немного затянется, ориентировочно, на два-три месяца. В любом случае, до конца третьего квартала текущего года ресурсы должны появиться», - считает Владислав Криклий.

Алексей Ватрухин (для УНИАН)