Тимошенко: Кабмин создаст группу содействия корейским инвесторам

В украинском правительстве будет создана специальная группа содействия корейским инвесторам, работу которой возглавит вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила в Сеуле, открывая рабочий ланч с представителями ведущих деловых кругов Кореи.

"Мы создадим специальные механизмы сотрудничества. При украинском правительстве будет действовать специальная группа, занимающаяся тем, чтобы продвигать ваши инвестиции в те отрасли, в которых вы хотите сотрудничать с Украиной", - отметила она.

Премьер сообщила, что правительство рассчитывает на сотрудничество в сфере энергетики, в частности, в выработке и транспортировке энергии, внедрении энергосберегающих технологий, привлечении обновляемых источников энергии, добыче нефти и газа, а также в развитии инфраструктуры и логистики в аграрном секторе.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что ее визит в Республику Корея начнет масштабный процесс притока корейских инвестиций в экономику Украины.

Об этом она заявила, открывая встречу с руководством индустриально-промышленных групп Кореи.

"Правительство будет способствовать тому, чтобы компании Южной Кореи чувствовали себя комфортно, чтобы они имели возможность выполнять инвестиционные программы и чтобы все зеленые пути для ведения их бизнеса были открыты", - отметила премьер.

В свою очередь, руководители корейских корпораций выразили заинтересованность в реализации в Украине инфраструктурных проектов – строительстве портов, железных дорог; в разработке украинских залежей урана; получении украинской стали.

Вице-президент корпорации „Хьюндай-КИА моторс” поблагодарил Ю.ТИМОШЕНКО за соблюдение обещания всячески содействовать корейским инвесторам.

Премьер-министр Украины также встретилась с руководством компании “SK Тelecom” и предложила мощной корейской корпорации принять участие в нескольких больших инвестиционных проектах в Украине.

По ее словам, речь идет о приватизации "Укртелекома", построении нового современного нефтеперерабатывающего завода, а также добыче природного газа на шельфе Черного моря.

"Я знаю, что ваша компания специализируется на добыче нефти и газа именно на глубоководных шельфах. Это очень важно для нас", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер пригласила руководство компании посетить Киев, чтобы на месте рассмотреть конкретные предложения по участию в инвестиционных проектах. "Правительство будет их сопровождать", - отметила она.

В свою очередь, президент компании “SK Тelecom” ЛИМ Йонг Сунг заверил, что его корпорация заинтересована в участии во всех предложенных Ю.ТИМОШЕНКО проектах. "Мы очень в них заинтересованы", - отметил он.

Премьер осмотрела выставочный зал корпорации “SK Тelecom”, где ознакомилась с разработками корейских инженеров и ученых.

Корпорация “SK Тelecom” является третьей по величине компанией в Южной Корее после „Самсунг” и „Хьюндай моторс”. Она занимается энергетическими, телекоммуникационными проектами, бизнесом в сфере нефтехимии, логистики и услуг. Общие активы компании составляют 72 млрд. долл.