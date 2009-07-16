Межбанк: доллар снова вырос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,7620/7,7950 грн./долл., цены на российскую валюту составили 0,2450/0,2465 грн./долл., котировки по евро-гривне повысились до уровней 10,9250/10,9850 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4088/1,4090 долл./евро (среда – 1,4049/1,4051 долл./евро).

В среду Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 7,64 грн./долл.