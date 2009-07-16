Банк регионального развития продает Львовский филиал

АБ «Банк регионального развития» предлагает на продажу Львовский филиал с региональной сетью по Западному региону.

Об этом говорится в письме Национального банка Украины коммерческим банкам №12/4337 от 15 июля т.г., текстом которого располагает УНИАН .

Согласно сообщению, на сегодняшний день Львовский филиал АБ «БРР» имеет 7 отделений, два из которых расположены в собственных помещениях. Кроме того, филиал также находится в собственном помещении и обслуживает около 1200 клиентов-юрлиц и 3700 счетов физических лиц.

Также сообщается, что валюта баланса Львовского филиала АБ «БРР» на 1 июля 2009 года составляет в эквиваленте 140 млн. грн.

Справка УНИАН. АБ «Банк регионального развития» создан в 1989 году.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 866,511 млн. грн., обязательства – 786,444 млн. грн., собственный капитал – 80,067 млн. грн., уставный капитал – 84,683 млн. грн.

По итогам января-марта т.г. чистый убыток банка составил 14,317 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года его акциями владели Валерий КСЕНЗЕНКО (прямое участие – 33,2045%, опосредованное – 52,1724%), ЗАО «РодАн-Капитал» (прямое участие – 34,4462%), ООО «ИБК «Мисто» (прямое участие – 17,7262%).

Постановлением Правления Национального банка Украины (№157 от 23 марта т.г.) в АБ «Банк регионального развития» введена временная администрация сроком до 23 марта 2010 года. Временным администратором назначен независимый эксперт Андрей ЯЦУРА.