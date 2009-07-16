ВР отказалась отменить увеличение платежей НБУ в бюджет
Проект постановления не прошел
Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «Об отмене решения Верховной Рады Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 72 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Данным проектом постановления, который был внесен первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Станиславом АРЖЕВИТИНЫМ, предусматривалось отменить решение парламента от 1 июля 2009 года относительно принятия Закона Украины «О внесении изменений в законы Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год» и «О Национальном банке Украины».
С.АРЖЕВИТИН заявил, что это решение принималось с нарушением регламента Украины, поскольку не были рассмотрены и учтены замечания народных депутатов относительно данного законопроекта.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил, что подпишет данный закон.
Как сообщал УНИАН, соответствующий закон предусматривает, что НБУ в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины за 2008 год на сумму не менее 4 0081 12 тыс. грн.; по итогам поквартального выполнения сметы доходов и расходов Национального банка Украины в текущем году на общую сумму не менее 9 800 000 тыс. грн.