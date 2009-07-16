ВР отказалась отменить увеличение платежей НБУ в бюджет

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «Об отмене решения Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 72 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным проектом постановления, который был внесен первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Станиславом АРЖЕВИТИНЫМ, предусматривалось отменить решение парламента от 1 июля 2009 года относительно принятия Закона Украины «О внесении изменений в законы Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год» и «О Национальном банке Украины».

С.АРЖЕВИТИН заявил, что это решение принималось с нарушением регламента Украины, поскольку не были рассмотрены и учтены замечания народных депутатов относительно данного законопроекта.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил, что подпишет данный закон.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон предусматривает, что НБУ в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины за 2008 год на сумму не менее 4 0081 12 тыс. грн.; по итогам поквартального выполнения сметы доходов и расходов Национального банка Украины в текущем году на общую сумму не менее 9 800 000 тыс. грн.