ВР ратифицировала соглашение о займе между Украиной и МБРР

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 411 народных депутатов из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

Данное соглашение касается улучшения автомобильных дорог и безопасности движения.

Предусматривается, что МБРР предоставляет Украине займ в сумме 400 млн. долларов для соответствующего проекта.

Источником возвращения кредитов будут средства, ежегодно предусматриваемые в государственном бюджете Украины на соответствующие цели.