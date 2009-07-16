ВР ратифицировала соглашение о займе между Украиной и МБРР

13:32, 16 июля 2009
Финансы
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400 млн. долларов

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 411 народных депутатов из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

Данное соглашение касается улучшения автомобильных дорог и безопасности движения.

Предусматривается, что МБРР предоставляет Украине займ в сумме 400 млн. долларов для соответствующего проекта.

Источником возвращения кредитов будут средства, ежегодно предусматриваемые в государственном бюджете Украины на соответствующие цели.

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