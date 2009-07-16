ВР ратифицировала соглашение о займе между Украиной и МБРР
13:32, 16 июля 2009Финансы
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400 млн. долларов
Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 411 народных депутатов из 440, зарегистрированных в сессионном зале.
Данное соглашение касается улучшения автомобильных дорог и безопасности движения.
Предусматривается, что МБРР предоставляет Украине займ в сумме 400 млн. долларов для соответствующего проекта.
Источником возвращения кредитов будут средства, ежегодно предусматриваемые в государственном бюджете Украины на соответствующие цели.
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