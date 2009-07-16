ВР отложила повышение соцстандартов и рекапитализацию банков

Верховная Рада Украины направила на повторное второе чтение законопроект, который касается повышения социальных гарантий.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, за направление законопроекта «О внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год» (относительно размера прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы) проголосовали 419 народных депутатов из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

На принятии данного проекта настаивала фракция ПР, что и стало причиной блокирования работы ВР. В то же время спикер напомнил, что была создана рабочая группа по наработке согласованного законопроекта, однако он до сих пор не наработан.

Кроме того, парламент направил на повторное второе чтение законопроект, который касается внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков. За направление данного проекта закона на второе чтение проголосовали 399 народных депутатов из 440, зарегистрированных в зале.