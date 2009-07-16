КРУ выявило нарушения почти на 104 млн. грн.

Контрольно-ревизионное управление выявило финансовые нарушения и недостатки на государственных предприятиях Министерства обороны на 103,7 млн. грн., что привело к потерям государственных средств в размере 11,9 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Главного контрольно-ревизионного управления Украины Николай СИВУЛЬСКИЙ.

Он отметил, что по результатам проверок КРУ констатирует, что в 2007-2008 годах эффективность управления предприятиями Министерства обороны снизилась. При проведении поверки КРУ выяснило, что по 15 госпредприятиям Минобороны отсутствует какая-либо информация о финансово-хозяйственной деятельности, из которых 11 – предприятия торговли, бытового обслуживания и питания.

Н.СИВУЛЬСКИЙ сообщил, что по данным Единого реестра объектов государственной собственности на 1 января 2009 года в сфере управления Минобороны находится 300 государственных (казенных) предприятий, из них 199 ведут финансово-хозяйственную деятельность, 72 – реорганизованы путем присоединения к правопреемникам, ликвидированы или находятся в стадии ликвидации, но с учета не сняты, и 14 предприятий Минобороны не признает своими, но они по данным Госкомстата находятся в сфере управления министерства.