Дополнительный дефицит по общему фонду бюджета составит 30 млрд. грн.

По мнению первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА, дополнительный дефицит по общему фонду Госбюджета в конце 2009 года составит 30 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Скорее всего, конец этого года мы будем встречать с невыполнением бюджета по общему фонду на сумму около 30 млрд. грн., - сказал А.ШЛАПАК. - Прибавьте к этому плановый дефицит Госбюджета 31 млрд. грн. При этом нужно понимать, что мы говорим о дефиците, который формируется без учета средств, которые нужно направить на рекапитализацию банковской системы, 44 млрд. грн., и поддержку НАК «Нафтогаз Украины».

Также он отметил, что сегодня правительству удается отчитываться о выполнении Госбюджета только «за счет постоянного манипулирования плановыми показателями».

«Фактически ежемесячно Министерство финансов просто банально пересматривает в сторону снижения план по доходной части», - заявил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, по информации Госказначейства, дефицит общего фонда Государственного бюджета Украины по итогам января-мая текущего года составил более 7 млрд. грн., профицит специального фонда – 4,7 млрд. грн.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе, дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель был запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.