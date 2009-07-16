Шлапак: ПФ с начала года получил из Госбюджета 17,8 млрд. грн.

Пенсионный фонд Украины с начала года получил из Государственного бюджета 17,8 млрд. грн. на покрытие дефицита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«В этом году Пенсионному фонду выплачено 17,8 млрд. грн. в качестве кредитов, часть возвращена, но непогашенный остаток на сегодня составляет 8,6 млрд. грн.», - сообщил А.ШЛАПАК.

Кроме того, он отметил, что постоянно уменьшается остаток средств Пенсионного фонда. Так, за январь-июнь остаток средств уменьшился более чем в 4 раза - с 3,5 млрд. грн. до 0,9 млрд. грн., при месячной потребности в 13,5 млрд. грн.

По информации А.ШЛАПАКА, сумма недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд на 1 июня 2009 года составляла 2 млрд. 828 млн. грн. За 2008 год недоимка увеличилась на 54,3%, а за январь-июнь 2009 года - на 31,8%.

Как сообщал УНИАН, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сообщила о перевыполнении плана поступлений пенсионных средств в июле.

«За июль на сегодняшний день уже поступления к плану составили 121%, которые мы перечислили на выплату пенсий», - отметила министр.

Ранее премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что поступления в Пенсионный фонд в июне текущего года на 4,5% превышают аналогичные показатели за июнь 2008 года.