Lloyd's собирается сократить около 1,2 тысячи сотрудников

Британская банковская группа Lloyd`s Banking Group собирается сократить около 1,2 тысячи сотрудников, говорится в сообщении компании, сообщает РИА Новости.

С момента своего образования Lloyd`s Banking Group уже объявила о сокращении около 7 тысяч сотрудников вследствие оптимизации бизнеса и ликвидации дублирующих подразделений. При этом параллельно создаются новые рабочие места. "Мы привержены тщательно и осмотрительно действовать в условиях происходящих изменений", - отмечается в сообщении.

Банк обещает провести сокращение штатов максимально мягко, используя естественную "текучку" кадров и перемещение сотрудников в другие подразделения.

Банковская группа Lloyd`s Banking Group была образована в январе этого года в результате слияния двух крупных британских банков - Lloyd`s TSB и HBOS. Около 43% акций группы принадлежит государству, вошедшему в капитал банка для спасения его в условиях финансового кризиса.