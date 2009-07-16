Рубль подрос к бивалютной корзине почти на 30 копеек

Рубль, укреплявшийся к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) в первой половине дня почти на 30 копеек на волне дорожающей нефти, по итогам валютных торгов в четверг вернулся к уровням предыдущего закрытия вслед за коррекцией на рынках сырья, передает РИА Новости со ссылкой на ММВБ.

Стоимость бивалютной корзины на 17.00 мск составила 37,64 рубля против 37,72 рубля на закрытии в среду. Последняя сделка по доллару расчетами "завтра"на ММВБ зафиксирована на отметке 31,73 рубля (минус 14 копеек по сравнению с предыдущим закрытием), по евро - 44,87 рубля (как и накануне).

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent в четверг корректировались после хорошего роста накануне, сумев, тем не менее, закрепиться на отметках выше 62 долларов за баррель. Американская валюта продолжила снижение к европейской на международном валютном рынке Forex до 1,4142 с 1,4088 доллара за евро вечером в среду. Поддержку российской валюте оказывала и сохраняющаяся позитивная динамика на европейских фондовых площадках.