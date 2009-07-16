Наумов утвержден главой правления «УкрСиббанка»

Сергей НАУМОВ с 20 июля утвержден в должности главы правления АКИБ «УкрСиббанк».

Об этом сообщается в официальном бюллетене «Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (№130 от 16 июля).

Согласно сообщению, С.НАУМОВ исполнял обязанности главы правления банка с 19 декабря 2008 года. Также сообщается, что НАУМОВ акциями банка не владеет .

АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Чистая прибыль «УкрСиббанка» в 2008 году составила 427,621 млн. грн.

По состоянию на 1 мая 2009 года, чистые активы банка составляли 53 млрд. грн., капитал – 5,8 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 45 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 7,8 млрд. грн., средства физических лиц – 7,6 млрд. грн.

На сегодня региональная сеть насчитывает более 930 отделений по всей территории Украины.

По данным банка, на 1 января 2009 года его основными акционерами являлись BNP Paribas (51%) и ЗАО «Украинская металлургическая компания» (39,49754%).

Позже BNP Paribas увеличил участие в уставном капитале АКИБ «УкрСиббанк» (г. Харьков) сначала до 75,499% потом до 81,42%, доля «Украинской металлургической компании» уменьшилась до 14,98%.