На межбанке доллар продолжает дорожать

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,7620/7,7950 грн./долл., к 12:00 цены повысились до 7,7250/7,7510 грн./долл. А к закрытию ценовые уровни ушли вверх - 7,8250/7,8570 грн./долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2450/0,2465 грн./рубль, к 12:00 цены повысились до 0,2466/0,2475 грн./рубль. К закрытию торгов цены выросли - 0,2457/0,2470 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 31,7350 рублей за доллар (-0,2250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4088/1,4090 долл./евро, к закрытию торговой сессии цены ушли вверх - 1,4132/1,4134 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9250/10,9850 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9940/11,0400 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 11,06/11,10 грн./евро.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс доллара на межбанке по итогам сегодняшних торгов составил 7,6932 грн./долл.