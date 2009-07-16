Тигипко: Для гривни сегодня ситуция хорошая

Бывший председатель Национального банка Украины Сергей ТИГИПКО считает, что на сегодня нет никаких макроэкономических условий для дестабилизации гривни – ситуация достаточно хорошая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе пресс-конференции в Луганске.

"Это потому, что мы имеем сбалансированную внешнюю торговлю”, - добавил С.ТИГИПКО.

“У нас сильно упал экспорт, но у нас еще сильнее упал импорт. Мы сегодня не имеем расходов валюты на внешнюю торговлю. Гривня имеет все основания быть стабильной. Более того, она еще может немножко усилиться", - сказал он.

В то же время, по мнению С.ТИГИПКО, то, что с гривней произошло в начале кризиса, было нерациональным с точки зрения финансирования.

"Мы давали очень большое рефинансирование коммерческим банкам. И не контролировали со стороны Нацбанка их. В итоге мы получили то, что ресурсы рефинансирования выходили на валютный рынок, и таким образом мы нашу гривню загнали, что называется, "за Магадан", - добавил С.ТИГИПКО.