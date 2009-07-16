В КС поступило представление об изменениях по акцизному сбору
18:49, 16 июля 2009Финансы
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От 45 нардепов
Сегодня в Конституционный Суд Украины поступило представление 45 народных депутатов об конституционности положений пп. 1, 2 п. 1 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора» от 31 марта 2009 года № 1202-VI.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, в соответствии с Регламентом Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат суда.
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