Официальный курс НБУ на 17 июля

Доллар подорожал на 1 пункт

Официальный курс НБУ на 17 июля: 100 USD – 764.0500 грн.; 100 EUR – 1079.6027 грн.; 10 RUR – 2.4107 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 17 июля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 764.0500 (на 16 июля – 763.1100) 100 EUR – 1079.6027 (на 16 июля – 1075.1457) 10 RUR – 2.4107 (на 16 июля – 2.3812)

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