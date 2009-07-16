Официальный курс НБУ на 17 июля
19:24, 16 июля 2009Финансы
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Доллар подорожал на 1 пункт
Официальный курс НБУ на 17 июля: 100 USD – 764.0500 грн.; 100 EUR – 1079.6027 грн.; 10 RUR – 2.4107 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 17 июля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 764.0500 (на 16 июля – 763.1100)
100 EUR – 1079.6027 (на 16 июля – 1075.1457)
10 RUR – 2.4107 (на 16 июля – 2.3812)
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