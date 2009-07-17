Рубль поднялся к доллару на открытии валютных торгов на 1 копейку

Доллар ослабел к рублю на открытии валютных торгов в пятницу на 1 копейку - до 31,72 рубля, евро - на 2 копейки - до 44,85 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ММВБ.

Первая сделка по доллару расчетами "завтра" зафиксирована в пятницу на 10.01 мск на отметке 31,72 рубля против 31,73 рубля на закрытии в четверг. Первая сделка по евро прошла в 10.07 мск, ее значение составило 44,85 рубля, на закрытии валютных торгов в четверг - 44,87 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по рыночным курсам на 10.07 мск, не изменилась по сравнению с уровнем закрытия четверга - 37,64 рубля. Американская валюта немного корректируется к европейской на Forex после вчерашнего снижения - до 1,4122 с 1,4142 доллара за евро накануне вечером. Нефть тоже незначительно корректируется, оставаясь, тем не менее, выше уровня в 62 доллара за баррель