«Черный» PR не повредит украинскому БТА-банку

Сегодня и.о. председателя правления украинского БТА-банка Наталья СЕРГЕЕВА заявила, что в украинских СМИ развязана кампания «черного» PR против украинского банка, инспирированная из Казахстана».

«У меня нет сомнений, что против одного из успешных и стабильных украинских банков запущена кампания «черного» PR, которой руководят из Казахстана», - заявила она.

Руководитель украинского банка подчеркнула, что «судя по обилию грязи, надуманных и передернутых «фактов», распространяемых в СМИ, эта кампания ставит цель не только дезинформировать общественность, но и попытаться расшатать устойчивость самого финансового учреждения путем дезинформирования клиентов банка».

«Что меня удивляет, так это то, что казахский банк пытается вредить украинскому банку, в котором владеет пусть небольшой, но долей. Зачем это делать? То есть, спор у казахского банка с украинскими акционерами, а «черная» пиар-кампания развязана против украинского банка, который является не стороной, а если так можно сказать, предметом спора», - отметила Н.СЕРГЕЕВА.

Однако, как заверила она, банк работает и будет работать в нормальном режиме.

Н.СЕРГЕЕВА отметила, что украинский БТА-банк даже в условиях кризиса имеет хорошие и стабильные финансовые показатели, а также разрабатывает и внедряет новые банковские продукты и клиентские программы.

Напомним, ранее украинский БТА-банк уже заявлял о попытке рейдерского захвата со стороны казахского акционера и о своем желании сменить имя на «АМТ-банк», чтобы не иметь ничего общего с проблемным БТА-банком (Казахстан).

Отделения ОАО «БТА-Банк» открыты в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Роге, Луганске, Херсоне, Одессе, Мариуполе, Черновцах и Судаке.