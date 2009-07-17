Межбанк открылся повышением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,8530/7,8980 грн./долл., цены на российскую валюту составили 0,2465/0,2485 грн./рубль, котировки по евро-гривне повысились до уровней 11,06/11,12 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли –1,4087/1,4089 долл./евро (четверг - 1,4088/1,4090 долл./евро).

В четверг Национальный банк Украины на рынок не выходил.