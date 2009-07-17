Минфин стал владельцем 81,5789 % акций «Укргазбанка»

Согласно изменениям в реестре акционеров ПАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев), Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789 % акций банка.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также сообщается, что пакеты акций банка, принадлежащие киевским компаниям ООО «Финансово-инвестиционный альянс» и ООО «Компания «Укргазинвест плюс», были уменьшены на 10% - до 7,44048% и 3,5001%, соответственно.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Имэксбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил ОВГЗ на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». «Родовид Банк» получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» - 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» - 3,1 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 12,496 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов уменьшились до 9,223 млрд. грн., обязательства – 11,040 млрд. грн., собственный капитал – 1,456 млрд. грн., уставный капитал – 0,7 млрд. грн.

В I квартале 2009 года чистая прибыль банка составила 4,162 млн. грн., за 2008 год – 204 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года ООО "Финансово-инвестиционный альянс" владело 40,1975% акций банка, ООО "Компания "Укргазинвестплюс" – 19,0005%. Бенефициарными собственниками банка, по данным международного рейтингового агентства Fitch, являются депутат Верховной Рады Василий ГОРБАЛЬ (39%) и депутат Киевсовета Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).