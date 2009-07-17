Наличный доллар за неделю вырос

С 13 по 17 июля средний курс покупки доллара в украинских банках увеличился на 1,7% - до 7,83 грн./долл., продажи – на 2,3% – до 7,94 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро повысился на 2,6% – до 10,98 грн./евро, продажи – на 3% – до 11,22 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках с 13 по 17 июля повысился на 1,4% - до 0,2306 грн./рубль, продажи – на 0,6% - до 0,2478 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки сегодня покупают доллары в среднем на 1,8% дороже, чем 13 июля, – по 7,84 грн./долл., продают – на 2,4% дороже – по 7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 11 грн./евро (увеличился на 2,6%), продажи – 11,23 грн./евро (на 3,2%).

Курс покупки российского рубля в киевских банках с начала недели увеличился на 1,6%, продажи – почти не изменился - 0,2304/0,2493 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,82/7,98 грн., евро – 10,90/11,40 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,77/7,89 грн., евро – 10,80/11,40 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,75/7,85 грн., евро – 10,85/11,05 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 17 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6405, к евро – 10,796027, к российскому рублю – 0,24107.