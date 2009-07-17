Банк Англии ждет роста экономики страны к 2010 г.

Британской экономике потребуется некоторое время, чтобы снова начать расти, однако подъема следует ожидать уже к концу 2009 года, заявил замглавы Банка Англии Чарльз Бин в опубликованном в пятницу интервью Derby Telegraph. Об этом сообщает Рейтер.

"Экономике потребуется некоторое время на восстановление, но я полагаю, что мы увидим рост к концу этого года", - сказал Бин. Его комментарии были опубликованы на веб-сайте газеты.

Бин отправился в поездку по британским городам с тем, чтобы разъяснить, как работает программа ЦБ по количественному смягчению денежно-кредитной политики объемом в 125 миллиардов фунтов стерлингов.

"Главная наша задача - снова заставить течь потоки ликвидности и принудить банки давать кредиты", - сказал Бин.