«Укрэксимбанк» во II квартале сократил прибыль в 27 раз

Во втором квартале текущего года «Укрэксимбанк» сократил чистую прибыль в 27 раз, по сравнению со вторым кварталом 2008 года, – до 12,205 млн. гривен.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, с начала т.г. активы банка увеличились на 17,6%, и на 1 июля составили 56,731 млрд. грн., обязательства – на 11% - до 48,625 млрд. грн., собственный капитал – в 1,8 раза – до 8,106 млрд. грн., уставный капитал – в 2,4 раза – до 7,354 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Прибыль банка в 2008 году составила 622,017 млн. грн.