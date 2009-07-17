«ВТБ Банк» во II квартале сократил чистую прибыль на 85%

ОАО «ВТБ Банк» во втором квартале текущего года сократило чистую прибыль на 85%, по сравнению со вторым кварталом 2008 года, – до 1,742 млн. гривен. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, с начала т.г. активы банка сократились на 3,6%, и на 1 июля 2009 года составили 27,283 млрд. грн., обязательства – на 4% - до 24,822 млрд. грн. За апрель-июнь т.г. размер собственного капитала банка существенно не изменился и на конец второго квартала составил 2,462 млрд. грн., уставный капитал оставался на уровне 2,159 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» (до марта 2007 года – банк «Мрия») основано в 1992 году.

Чистая прибыль «ВТБ Банка» в 2008 году увеличилась почти в 5 раз – до 55,8 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,8902% акций ОАО «ВТБ Банк».