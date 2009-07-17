ПФ в І полугодии назначил пенсии свыше 370 тысячам граждан

В январе-июне текущего года пенсии были назначены более 371 тыс. граждан, 460 тыс. пенсионерам проведен пересчет пенсий с учетом стажа и заработной платы после назначения пенсии.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, об этом шла речь вчера, 16 июля, на заседания правления фонда по итогам работы в І полугодии 2009 г.

В ПФ отмечают, что средний размер пенсионной выплаты в январе-июне увеличился на 10,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 1 июля составил 925,88 грн.