НБУ: Бизнес улучшил оценку своего экономического состояния

Бизнес улучшил оценку своего экономического состояния и перспектив развития на ближайший год.

Об этом говорится в аналитическом отчете «Деловые ожидания предприятий Украины. II квартал 2009 года», размещенном на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, выросла доля респондентов, которые оценивают финансово-экономическое состояние своих предприятий положительно (до 73,7%, увеличение на 7,5 п.п.), негативный баланс между оценками состояния «хороший» и «плохой» уменьшился до (-17,7%) против (-27,8%) в первом квартале 2009 года.

Значительно улучшились ожидания относительно финансово-экономического состояния в следующие 12 месяцев – негативный баланс ожиданий уменьшился до (-0,2%) против (-30,4%) в прошлом квартале.

Оценка изменений общего объема реализации в следующие 12 месяцев улучшилась, рост объемов реализации произведенной продукции ожидают 66,9% респондентов против 52% в первом квартале 2009 года.

Уровень остатков готовой продукции снижался второй квартал подряд, особенно интенсивно – у сельскохозяйственных предприятий. По данным НБУ, это можно объяснить как снижением объемов производства, так и активным экспортом продукции агропромышленного комплекса.

Интенсивность использования производственных мощностей в целом по экономике продолжала уменьшаться, кроме промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Респонденты продолжают прогнозировать уменьшение объемов инвестиций в следующие 12 месяцев как в строительство, так и в оборудование (балансы ожиданий негативны, хотя и уменьшились по сравнению с предыдущим кварталом).

Как сообщает Нацбанк, наиболее пессимистические настроения на предприятиях строительства и предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, где около половины респондентов прогнозирует уменьшение инвестиций.

Рост занятости не ожидается третий квартал подряд, хотя доля респондентов, которые прогнозируют уменьшение количества работников снизилась до 27,8% против 41,8% в перовом квартале 2009 года.

По информации НБУ, респонденты ожидают замедления роста цен на приобретаемые товары и услуги, а опрошенные предприятия добывающей промышленности, строительства и торговли, впервые за время проведения опросов, ожидают снижения цен на приобретаемую продукцию.

Одновременно опрошенные прогнозируют замедление роста цен на продукцию собственного производства все увереннее: ускоренного роста исходных цен ожидают лишь 9,4% производителей против 19,5% в первом квартале 2009 года.

Рост цен на сырье, материалы и энергоносителе остаются основными факторами изменений исходных цен (63,6% и 60,7% ответов, соответственно), а также основным сдерживающими фактором роста прибыли предприятий (60,0% и 54,8% ответов).

Обменный курс называют существенным фактором, влияющим на изменение уровня исходных цен 51,6% респондентов (уменьшение на 8 п.п.). Оценка влияния обесценивания гривни на рост прибылей предприятий значительно снизилась (назвали 38,2% против 52,3% респондентов в первом квартале 2009 года).

Снизилась оценка влияния уровня процентной ставки по кредитам на изменения отпускных цен предприятий (27,6% против 31,5% респондентов в первом квартале 2009 года), что связано со снижением процентных ставок по кредитам.

Как сообщает Нацбанк, оценки перспектив общеэкономической ситуации в следующие 12 месяцев улучшились. Негативный баланс ожиданий уменьшился на 37,7 п.п. и составил (-42,0%).

Инфляционные ожидания ослабились. Почти половина респондентов (49,2%) ожидает, что инфляция не превысит 15% в следующие 12 месяцев. Большинство респондентов продолжает связывать рост потребительских цен с экономической ситуацией и политической нестабильностью. Оценка влияния на инфляционные процессы обменного курса и действий НБУ снизилась.

Ожидания относительно стабильности курса гривни улучшались второй квартал подряд: неизменность курса гривни к доллару США прогнозируют 40,3% респондентов против 18,4% в I квартале.

Респонденты прогнозируют рост потребности в заемных средствах. Доля респондентов, которые планируют брать банковские кредиты, увеличилась (на 0,8 п.п. до 53,5%), хотя пятый квартал подряд отмечается ухудшение доступа к банковскому кредиту.

Основным сдерживающим фактором использования кредитных услуг остается высокий уровень процентных ставок (80,5% ответов, уменьшение на 2,7 п.п.). Негативное влияние колебаний обменного курса уменьшилось (назвали 26,4% респондентов против 36,6% в перовом квартале 2009 года).