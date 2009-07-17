В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр

.В Днепропетровске Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой выявили и ликвидировали конвертационный центр с оборотом 500 млн. грн. на протяжении 2008-2009 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе управления СБУ в Днепропетровской области.

Конвертационный центр действовал в сети транзитных и фиктивных предприятий, созданных с целью прикрытия незаконных финансовых операций, связанных с уклонением от уплаты налогов и легализацией (отмыванием) доходов, полученным преступным путем.

В ходе спецоперации с привлечением сотрудников спецподразделения «Альфа» 15 июля был задержан участник конвертационного центра во время попытки незаконно снять наличные на сумму 800 тыс. грн с банковского счета. Задержанный является инкассатором банка. СБУ не сообщает количество злоумышленников, которые обеспечивали деятельность конвертационного центра.

Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности. Обнаружены и изъяты наличные средства в сумме почти 1 млн. грн., печати, финансовая документация, компьютерная техника, с помощью которой через систему «Клиент-Банк» осуществлялось управление счетами. В соответствии с полученными санкциями суда арестовано 16 банковских счетов, на которых заблокировано около 300 тысяч грн.

По материалам СБУ прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.