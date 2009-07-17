Золото стабильно перед выходом отчетности банков

Золото остается вблизи уровня закрытия четверга при том, что доллар растет, а трейдеры ждут отчетности американских компаний, чтобы определить дальнейшее направление рынков, передает Рейтер.

В 14.30 МСК золото торговалось по $934,90 за унцию по сравнению с $936,35 при закрытии предыдущей сессии.

"Рынки ждут отчетов Bank of America, Citi и Merrill, так что когда откроется рынок США, будет какое-то движение", - сказал эксперт MKS Finance Афшин Набави.

"Сейчас диапазон торгов - $930-940. Если золото преодолеет отметку $940, следующим уровнем сопротивления будет $950".

Доллар подрос к евро и валютной корзине, потому что инвесторы решили подстраховаться перед выходом квартальной отчетности.

Спрос на золото со стороны как инвесторов, так и ювелиров переживает сезонный спад.

Серебро в 14.30 МСК стоило $13,19 за унцию против $13,27 при закрытии торгов в четверг. В понедельник цена рухнула до десятинедельного минимума, но затем ослабление доллара и рост инвестиционного спроса помогли серебру отыграть падение.

Запасы крупнейшего в мире "серебряного" ETF iShares Silver Trust выросли с начала недели на 42 тонны.

"Мы отдаем предпочтение серебру с технической точки зрения, предусматривающей его рост", - говорится в отчете ScotiaMocatta.

Платина подорожала до $1.164,50 за унцию с $1.160,50, а палладий стоил $243,50 против $245,50.

"Трейдеры пристально следят за переговорами о зарплате в ЮАР после того, как профсоюзы предъявили требования генерирующей компании Eskom. В случае забастовки начнутся перебои в поставках металлов", - сказал аналитик TheBullionDesk.com Джеймс Мур.