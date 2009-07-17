США торопят Китай с переходом на свободный юань

США хотят, чтобы Китай быстрее перешел к свободному курсу юаня, сказал в пятницу министр торговли Гэри Локк, передает Рейтер.

"Конечно, прогресс был достигнут. Мы просто хотим, чтобы валютный курс колебался свободно", - сказал он американской торговой палате в Шанхае.

Локк, который на этой неделе побывал в Китае, чтобы провести переговоры о сотрудничестве в области чистой энергии и торговли, отказался сказать, каким будет оптимальный обменный курс доллара к юаню.

"Ясно, что каждая страна страдает от экономических проблем. Правительства серьезно вмешиваются в их экономику и денежно- кредитную политику. Но мы в итоге хотим увидеть свободно плавающий валютный курс", - заявил он.

Его комментарии появились после того, как администрация президента США Барака Обамы решила не относить Китай к категории валютных манипуляторов, несмотря на опасения, высказанные Обамой в отношении валютной политики Пекина.

Многие американские законодатели и производители жалуются, что Китай искусственно занижает стоимость юаня против доллара, чтобы обеспечить своим компаниям преимущество в торговле.

За три года после того, как Китай отменил фиксированный курс в июле 2005 года, юань вырос к доллару более чем на 20 процентов. Однако в последние 12 месяцев Пекин фактически вновь зафиксировал юань, удерживая валюту в очень узком коридоре и предупреждая дальнейшее повышение курса, которое может повредить китайским экспортерам, пострадавшим из-за спада мирового спроса.