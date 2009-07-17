В Пенсионный фонд в первом полугодии поступило 71,2 млрд. грн.

План поступлений в Пенсионный фонд Украины в первом полугодии текущего года перевыполнен на 7%, всего поступило 71,2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

По ее словам, в первом полугодии в Пенсионный фонд (ПФ) дополнительно поступило 4,7 млрд. грн.

План поступлений в ПФ на январь-июнь 2009 года составлял 66,5 млрд. грн., что на 2 млрд. грн. больше, чем на январь-июнь прошлого года.

«Все управления Пенсионного фонда (на местах –УНИАН) перевыполнили план собственных поступлений в ПФ», – сообщила министр.

По ее словам, на 17 июля т.г. выплаты пенсий профинансированы на 87% и осуществляются согласно плану.

Справка УНИАН. По итогам текущего года дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная часть – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Бюджет Пенсионного фонда Украины утвержден постановлением Кабинета Министров №235 от 11 марта 2009 г. «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2009 год» и размещен в газете «Урядовый курьер» (№52 от 24 марта 2009 г.).

Согласно постановлению правительства, покрытие дефицита бюджета фонда на выплату пенсий будет осуществлено за счет средств государственного бюджета.