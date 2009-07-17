«ПроКредитБанк» закончил второй квартал с убытком

ЗАО «ПроКредитБанк» закончило второй квартал текущего года с убытком 62,725 млн. грн., тогда как по итогам второго квартала 2008 года прибыль банка составила 1,560 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, активы банка за отчетный период сократились на 16% и на 1 июля т.г. составили 2,901 млрд. грн., обязательства – на 15,3%, до 2,133 млрд. грн., собственный капитал – на 24%, до 196,934 млн. грн. Уставный капитал банка оставался на уровне 150 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «ПроКредит Банк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года, входит в группу одноименных банков, работающих в 19 странах мира.

Акционерами банка являются: Европейский банк реконструкции и развития – 19,999%, американский Фонд WNISEF – 20%, ProCrеdit Holding AG – 60,001%.

Чистая прибыль ЗАО «ПроКредит Банк» по итогам 2008 года составила 1,226 млн. грн.