Доллар растет и будет, если…

Скандальная пара гривня/доллар, своими скачками уже который месяц не дающая спать большинству украинцев, после незначительного перерыва опять выходит на первый план кризисного сюжета. Национальная валюта всю текущую неделю была «на диете». По итогам торгов на межбанковском валютном рынке с 13 по 16 июля гривня девальвировала на 1,7%. Можно было бы обвинить в этом валютных спекулянтов, но данная ситуация носит несколько иной характер и не связана во многом с позицией НБУ.

Фактически девальвация гривни происходила при небольших объемах сделок валютных операций на межбанковском рынке. И, возможно, не состоялась, если бы НБУ вышел с валютными интервенциями. Но этого не произошло. Регулятор оставался сторонним наблюдателем. Кроме того, дилеры Ощадбанка активно скупали валюту большим лотами. Не трудно догадаться, средства предназначаются для «Нафтогаза» в счет оплаты российского газа.

Все это насторожило участников рынка. И как результат, количество продавцов валюты начало резко уменьшаться. Желающих купить «зеленый» было в 2-3 раза больше, чем жаждущих его продать. На рынке стали преобладать выжидательные моменты - а вдруг гривня еще больше просядет.

Внесли свою лепту в девальвацию гривни и народные избранники. В последний день работы Верховной Рады перед каникулами они отказались отменить закон, который обязывает НБУ уже до 20 июля перечислить в госбюджет, на деле получается в счет будущих своих доходов, 3 млрд. грн. Эти средства должны быть направлены на финансирование инфраструктурных проектов, связанных с подготовкой к Евро-2012. Не исключено, что именно необходимость «печатанья» этой суммы и сдерживает Нацбанк от выхода на валютный рынок.

В любом случае, заход на рынок 3 млрд. грн. приведет к очередной девальвации гривни. А для погашения такой тенденции, регулятору придется заняться интервенциями, поэтому желание попусту не тратить ценную валюту явно присутствует.

Кроме того, после ярких процессов накачки экономики деньгами «с печатного станка» (рекапитализация коммерческих банков, увеличение уставного фонда НАК «Нафтогаз», финансирование Евро-2012) встает вопрос курса при таком соотношении гривневой и валютной масс. Пока НБУ ориентируется на 7,7 грн./доллар, но не исключено, что в новых условиях более желательный курс для НБУ, как и для финансового рынка в целом, будет 8 грн. и выше. Во многом за счет «потяжелевшего» доллара можно будет снизить инфляционное давление на экономику после столь активных вливаний «новонапечатанных».

Если НБУ в ближайшее время не выйдет с валютными интервенциями, или не начнет напрямую продавать валюту «Нафтогазу», доллар устремится к планке 8 грн., которую он сможет очень легко преодолеть вследствие ожиданий участников рынка. Но, если регулятор проявит оперативность, то погасит ажиотаж, и этому не будет помехой «выброс» на рынок 50-100 млн. долларов…

Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон» (для УНИАН)