«Оранта» получила 49,7 млн. грн. убытка

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» по итогам первого квартала 2009 года получила убыток 49,749 млн. грн. против 12,563 млн. грн. убытка за аналогичный период 2008 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, собственный капитал компании за январь-март т.г. увеличился на 14% – до 411,139 млн. грн., уставный фонд на 1 апреля 2009 года составлял 175,032 млн. грн.

Страховые резервы компании в первом квартале увеличились на 4,8% – до 405,946 млн. грн.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

На конец февраля т.г. «Оранта» имела 676 структурных подразделений и более 7 тыс. страховых агентов.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2008 года составил 1,01 млрд. грн., страховые выплаты – 399,5 млн. грн., чиcтая прибыль – 7,5 млн. грн.

На 15 июня основными акционерами (владеют более 10% акций) НАСК «Оранта» являлись Colorino Trading Ltd (Кипр) – 24,9862%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,9858%, АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» АО «ТуранАлем Секюритис» - 21,1614%, АО «БТА ТуранАлем» (Казахстан) – 14,0109%.