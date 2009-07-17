Ющенко: правительство не осмелилось сказать правду

Ориентация экономики на завышенные макроэкономические показатели ослабила эффективность борьбы правительства с кризисом и привела к дисбалансам в бюджетной, налоговой, пенсионной и денежной политике.

Как сообщает пресс-служба Президента, такую оценку дал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время круглого стола с представителями СМИ западных областей страны.

«Правительство не осмелилось сказать правду, что макроэкономический сценарий 2009 года из-за политиканства и желания видеть статистику только со знаком плюс привели к тому, что правительство смоделировало модель экономического развития и бюджетную модель, которые не дают ответа на систему антикризисных мер», - сказал он. «Нужно быть реалистом и понимать, какие нас вызовы ожидают, и тогда мы сможем дать серьезный ответ», - подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что правительство сделает свою политику более адекватной, поскольку будет ориентироваться на требования Международного валютного фонда, с которым заключило программу сотрудничества. В частности такие требования предусматривают реформирование газового рынка, самой компании НАК «Нафтогаз Украина», отмену ряда популистских решений правительства и тому подобное. «Нужно четко понять, что ответ на то, когда Украина выйдет из кризиса, на пятьдесят процентов зависит от того, будем ли мы иметь жесткую бюджетную политику и политику глубоких реформ», - убежден глава государства.

Президент призвал внести изменения в бюджет, как это делают в других странах с целью преодоления кризиса, который предусматривает пересмотр расходной части, в том числе, административных расходов.

Глава государства предостерег от применения эмиссии для решения бюджетных проблем. Таким образом, убежден Президент, правительство может спровоцировать инфляцию. «Очень важно понимать, что печатный станок не является источником. Выбирать из НБУ какие-то условны платежи - это популизм, это неправда. Из-за такой политики творится инфляция», - подытожил Президент.