«Оранта» объясняет убыток девальвацией гривни

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» объясняет убыток по итогам первого квартала 2009 года девальвацией гривни и сохранением страховых тарифов по действующим договорам на докризисном уровне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на председателя наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олега СПИЛКУ.

«Мы понимали, что у нас будет такой убыток. Ничего страшного в этом нет. Это случилось за счет девальвации гривни и падения страховых сборов на двадцать с лишним процентов в первом квартале», – сказал председатель набсовета НАСК «Оранта». – Никуда от этого не денешься. Это рынок в период кризиса. Кроме того, мы не повышали клиенту тариф на страхование».

При этом О.СПИЛКА сообщил, что сегодня при перезаключении договоров страхования в большинстве случаев, с учетом девальвации гривни, пересматривается размер страховой суммы и соответственно меняется страховой тариф.

«Сейчас, когда идет перезаключение договоров, мы закладываем новую страховую сумму. В этом клиент должен быть заинтересован. А по действующим договорам мы, естественно, не повышали тариф и не пересматривали страховые суммы, потому что это было бы нечестно по отношению к клиенту», – подчеркнул О.СПИЛКА.

Также он отметил, что если в первом квартале прошлого года уровень выплат по компании составлял 31%, то в аналогичном периоде этого года он вырос до 46,5%.

Как сообщал УНИАН, НАСК «Оранта» по итогам первого квартала 2009 года получила убыток 49,749 млн. грн. против 12,563 млн. грн. убытка за аналогичный период 2008 года.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Компания имеет более 800 структурных подразделений во всех регионах страны.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2008 года составил 1,01 млрд. грн., страховые выплаты – 399,5 млн. грн., чиcтая прибыль – 7,5 млн. грн.

На 15 июня основными акционерами (владеют более 10% акций) НАСК «Оранта» являлись Colorino Trading Ltd (Кипр) – 24,9862%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,9858%, АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» АО «ТуранАлем Секюритис» - 21,1614%, АО «БТА ТуранАлем» (Казахстан) – 14,0109%.